В Госдуме поддержали законопроект о двух обязательных экзаменах после 9-го класса

Профильный комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе в пяти регионах. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно законопроекту, для получения аттестата нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике. Пока эксперимент будут проводить в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в республике Северная Осетия — Алания.

Законопроект подготовили депутаты разных партий: «Единой России», ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду».

До этого сообщалось, что в Свердловской области разрешили поступать в колледжи на определенные технические специальности без учета ОГЭ. По словам председателя законодательного органа региона Людмилы Бабушкиной, решение принято для того, чтобы «школьники не остались на улице и совсем не потеряли знания».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о правилах проведения ГИА в новых регионах РФ.