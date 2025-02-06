«Росконгресс» объяснил, почему DARPA увеличило засекреченную часть бюджета

В «Росконгрессе» сообщили, что увеличение доли засекреченной части бюджета Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) связано с ростом программ, содержащих чувствительную информацию для национальной безопасности США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA до 22,9% прямо указывает на рост количества программ, содержащих чувствительную информацию для национальной безопасности США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным драйвером роста секретного финансирования остаются технологии сетецентрической войны — их бюджет вырос на 140% за шесть лет.

Сетецентрическая война — концепция, при которой все участники боевых действий объединены в единую информационную сеть.

В 2021 году сообщалось, что в российской армии появились соединения, способные вести сетецентрические операции. Они получили комплект Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) разработки концерна «Созвездие». «Газета.Ru» разбиралась, что такое сетецентрическая система управления, для чего она нужна — и какие в ней есть уязвимые места.

Ранее сообщалось, что Пентагон хочет вывести слежку за спутниками на новый уровень технологий.