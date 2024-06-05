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Пентагон хочет вывести слежку за спутниками на новый уровень технологий

Пентагон планирует следить за военными спутниками при помощи ИИ

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Американское военное ведомство планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы следить за иностранными спутниками. Об этом сообщает портал Defence One со ссылкой на директора компании Slingshot Aerospace по вопросам информации и ИИ Дилана Кеслера.

В рамках этого проекта, Управление перспективных исследований и разработок Пентагона (DARPA) заключило с компанией Slingshot Aerospace контракт на разработку соответствующего ИИ.

По словам Кеслера, система, получившая имя Agatha, может на основе анализа траектории движения космических аппаратов выделять те, которые используются в военных целях. Как отмечает представитель компании, в том числе для ведения разведки — в качестве примера он привел ситуацию в 2015 году, когда российский спутник «Луч» якобы приблизился к американским спутникам Intelsat для перехвата информации.

До этого в России удивились позиции США и Японии по запрету вооружений в космосе.

Ранее США обвинили РФ в сокрытии информации после вето в ООН по ядерному оружию в космосе.

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