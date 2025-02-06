Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе не спасли младенца, которого уронила мать

NGS: в Кузбассе мать упустила ребенка и показывала пострадавшего знакомым
close
Depositphotos

В Екатеринбурге ребенок пострадал от действий матери, его не спасли. Об этом сообщает NGS42.ru.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. Как рассказала сама мать младенца, она упала с ним на улице. По данным издания, женщина также заявила, что момент попал на камеры наблюдения, но позже в ответ на вопросы местных жителей сообщила, что запись кто-то стер. После произошедшего мать стала собирать деньги на прощание с сыном онлайн.

По словам знакомых, на самом деле инцидент произошел в квартире, так как в день инцидента женщина звонила им и демонстрировала еще живого ребенка, который тяжело дышал, а также окровавленную простыню.

В СК РФ по региону подтвердили эту версию. Там добавили, что нашли ребенка 2 января, но спасти не смогли. Младенец получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщили местные жители, у женщины якобы забирали детей, но вскоре вернули. Соответствующие комментарии они писали в социальных сетях, но мать удаляла такие сообщения.

Ранее в Подмосковье младенец без верхней одежды выполз на дорогу и едва не попал под машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами