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В российской школе выставили форму солдата ВСУ

В одной из школ Красноярска выставили форму пленного солдата ВСУ

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Pixabay

В Красноярске в школе №65 организовали экспозицию, посвященную специальной военной операции (СВО). Среди прочего среди экспонатов представлена форма, которая принадлежала солдату Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в группе образовательного учреждения во «ВКонтакте».

«Выставка знакомит школьников с выпускниками учебного заведения и родителями учеников, которые проявили отвагу, мужество и героизм при защите нашей Родины», — рассказали в администрации школы.

Учителя и ученики выразили благодарность выпускнику учреждения Даниле Лалетину, который передал для выставки форму военнослужащего РФ, флаг танковых войск, в которых служит мужчина, а также китель пленного украинского солдата.

До этого в Балашихе депутат передал одной из школ пулемет Калашникова, привезенный с СВО.

Ранее в Перми рассказали об участнике СВО, который возглавил одну из городских школ.

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