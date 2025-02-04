Россиянам дали советы, как избежать геморроя при сидячей работе

Сидячий образ жизни все чаще называют причиной многих проблем со здоровьем, и геморрой — одна из них. Сегодня достаточно много людей, которые страдают от этого заболевания в той или иной степени. Но избежать развития геморроя при сидячей работе возможно, если соблюдать определенные рекомендации, рассказала «Газете.Ru» врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Анна Захарова.

«Я знаю многих офисных сотрудников с такой проблемой. Люди вынуждены целыми днями сидеть за рабочим столом, не разгибаясь, и выполнять бумажную или компьютерную работу. Только немногие выходят на перерыв куда-нибудь погулять. Основная же масса — менеджеры, IT-специалисты, банковские служащие, экономисты и другие — большую часть времени проводят в малоподвижном состоянии, а ведь это пагубно сказывается на здоровье, начиная от проблем со зрением, спиной и заканчивая различными проявлениями варикоза. При длительном нахождении в сидячем положении у человека замедляется кровообращение в малом тазу и возникает застой, что и является одной из причин развития геморроя», — объяснила Захарова.

Особенно, по ее словам, вредна привычка сидеть «нога на ногу». В таком положении еще более замедляется отток крови от ног, так как помимо гравитации и естественных изгибов кровеносных сосудов в области коленей и бедер под углом 90 градусов мы добавляем еще и вес собственной ноги и сдавливаем сосуды еще сильнее. Это в свою очередь повышает риски деформации вен нижних конечностей (развитие варикоза) и, как следствие, увеличение геморроидальных узлов.

Если человек ведет преимущественно сидячий образ жизни и при этом еще неправильно питается (злоупотребляет быстрыми углеводами, жирной пищей и не употребляет достаточное количество клетчатки), это может только усугубить проблему. Врач предупредила, что перекусы «на бегу» и увлечение фастфудом наносят организму большой вред. Недостаток жидкости и отсутствие клетчатки в рационе становятся причиной частых запоров, которые запускают механизмы развития геморроя.

Однако избежать геморроя можно, если придерживаться простых правил, которые порекомендовала колопроктолог.

Если ваша работа связана с длительным сидением, добавьте немного физической активности. Один из лучших вариантов профилактики геморроя — вечерние прогулки, легкий бег в парке или плавание. Такая умеренная нагрузка поможет не только укрепить мышцы, но и улучшить кровообращение в органах малого таза, что благоприятно влияет на здоровье вен прямой кишки.

Захотелось закинуть ногу на ногу? Лучше встаньте, прогуляйтесь по кабинету или немного разомнитесь. Даже небольшая смена положения тела улучшает циркуляцию крови в венозных сосудах.

Включите в ежедневное меню свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Лучше питаться постоянно в определенное время, чтобы кишечник нормально работал и не было никаких сбоев.

Пейте больше чистой воды — не менее двух литров в день. Это поможет избежать запоров, а кроме того, вывести из организма вредные токсины, которые нарушают функции многих органов, в том числе и прямой кишки.

«Забота о здоровье не требует кардинальных изменений в образе жизни, но эти простые меры помогут снизить риски и сохранить хорошее самочувствие надолго. Однако, если вам все-таки «посчастливилось» столкнуться с такой проблемой, как геморрой, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к специалисту при появлении первых симптомов, так как проблемы бывают разные (не только геморрой), и правильно распознать их сможет только врач. Вовремя начатое лечение поможет избежать пагубных последствий для здоровья», — резюмировала Захарова.

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