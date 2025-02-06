Названы топ главных навыков современного руководителя

С каждым годом управление командой становится все более сложной задачей. Но для тех руководителей, которым удается выжить в этом круговороте, открывается невиданное окно возможностей. О самых важных навыках современного руководителя «Газете.Ru» рассказала руководитель B2B-департамента Яндекс Практикума Галина Лебедова.

Первый навык — антихрупкость и ситуационная осведомленность.

«Современный мир меняется быстрее, чем мы успеваем это понять. Остановить этот процесс нереально, но можно в него влиться. Этот тренд назвали «антихрупкостью»: обладающий ею лидер может не только пережить постоянные изменения и нестабильность, но и использует их как ресурс. «Антихрупкость» — это готовность руководителя «работать с любыми изменениями, с новыми сложными обстоятельствами, извлекая из них пользу для развития и роста бизнеса, команды и себя», — отметила она.

Второй — эмоциональный интеллект и экологичное разрешение конфликтов.

«Все больше людей начинают всерьез задумываться о развитии эмоционального интеллекта (EQ) и work-life balance. EQ помогает руководителям эффективно разрешать конфликты, улучшать взаимодействие внутри команды и поддерживать моральный дух коллектива. Такой руководитель готов учиться и меняться, считает эксперт. Он не скрипит в результате изменений, которые происходят. Он умеет чувствовать и понимать эмоциональное состояние сотрудников, влиять на него и поддерживать, ловко управлять конфликтами, при этом не вовлекаясь в них эмоционально», — сказала Лебедова.

Разумеется, руководителю важно не только заботиться о сотрудниках, но и оценивать, какую пользу они приносят компании. Для этого нужно уметь использовать не только стандартную оценку подчиненных начальником, но и новые методы. Среди них — метод 360 (он оценивает сотрудника при помощи интервью с его руководителями и коллегами), метод 540 (когда при оценке также учитывается мнение клиентов конкретного работника), профессионально-личностные опросники и анализ HR-метрик.

«Хотя умение коммуницировать очень важно для руководителя и команды, не стоит забывать и о «жестких» скиллах. Развивать их советуют при помощи точечного обучения. Тут помогут встречи внутри команды для обмена опытом, наставничество, короткие навыковые обучающие программы. Сейчас актуально точечное обучение навыкам, которые необходимы для проекта или конкретного процесса, обучение под бизнес-задачи», — добавила Лебедова.

Еще одним навыком, который критически важен для современного лидера — навык работать на высоких скоростях с большими объемами информации. По словам Лебедовой, сейчас все сотрудники сталкиваются с высокими скоростями изменений, потоком поступающей информации.

«На руководителе эти процессы сказываются еще сильнее, чем на линейных сотрудниках», — подчеркнула она.

За технологическими изменениями, по словам эксперта, стоят люди, которым как никогда нужен сильный мотивирующий и вдохновляющий лидер.

«Это означает, что все больше «человеку нужен человек», который даст команде много важного человеческого ресурса, поддержку и навыки, чтобы расти и развиваться», — уверена эксперт.

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