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Сотрудница кафе в российском аэропорту несколько месяцев обворовывала дьюти-фри

В Домодедово сотрудница кафе несколько месяцев обворовывала дьюти-фри

В аэропорту Домодедово 59-летняя сотрудница кафе за несколько месяцев обворовала дьюти-фри на 62 тысячи рублей. Об этом сообщает «МВД медиа».

В полицию обратился представитель магазина беспошлинной торговли, расположенного в аэропорту. Он сообщил о пропаже нескольких товаров, которая была выявлена в ходе инвентаризации.

Транспортные полицейские изучили записи с камер и установили, что одна и та же женщина на протяжении нескольких месяцев посещала дьюти-фри и воровала там дорогую косметику и парфюмерию. Злоумышленница срывала этикетки и прятала товары в сумку. Общий ущерб от ее действий достиг 62 тысяч рублей.

Полицейские установили личность воровки, ею оказалась сотрудница кафе, расположенного на территории воздушной гавани. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, фигурантку отпустили под обязательство о явке.

Ранее российские полицейские поймали серийного вора, похищавшего у людей интернет.

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