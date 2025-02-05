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В Челябинской области внук через мобильный банк украл все сбережения у бабушки

В Челябинской области внук оставил бабушку без накоплений
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

Юноша из поселка Увельский предстанет перед судом за кражу денег у собственной бабушки, он похитил у пенсионерки более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась пожилая женщина, она рассказала, что с ее банковского счета пропало более 600 тысяч рублей накоплений. Как установили полицейские, перед пропажей денег у потерпевшей гостил ее 18-летний внук.

Юноша взял телефон пенсионерки и с помощью мобильного приложения за несколько дней перевел деньги на личный счет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета, молодому человеку может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее шейха из Саудовской Аравии обокрали на 30 млн рублей во время показа дома в Подмосковье.

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