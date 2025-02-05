Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Череповце соседка нашла пятилетнюю девочку под окнами многоэтажки

В Вологодской области ребенок выпал из окна, пока мать была в поликлинике
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Череповце ребенок выпал из окна второго этажа, оставшись без присмотра взрослых, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Инцидент произошел 4 февраля в Заречье, мать пятилетней девочки оставила ее одну дома и ушла в поликлинику со старшим ребенком. В какой-то момент девочка выпала из окна второго этажа.

По данным kp.ru, пострадавшую обнаружила соседка и вызвала скорую помощь. Девочка госпитализирована в детскую клиническую больницу. Подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу, выпав из окна школы. Учитель закончила урок русского языка и литературы и вместе с шестиклассниками находилась в кабинете. Ребенок выпал из окна пятого этажа на их глазах. В результате пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Сочи ребенок получил тяжелые травмы, упав в лестничный проем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами