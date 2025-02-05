В Череповце соседка нашла пятилетнюю девочку под окнами многоэтажки

В Вологодской области ребенок выпал из окна, пока мать была в поликлинике

В Череповце ребенок выпал из окна второго этажа, оставшись без присмотра взрослых, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Инцидент произошел 4 февраля в Заречье, мать пятилетней девочки оставила ее одну дома и ушла в поликлинику со старшим ребенком. В какой-то момент девочка выпала из окна второго этажа.

По данным kp.ru, пострадавшую обнаружила соседка и вызвала скорую помощь. Девочка госпитализирована в детскую клиническую больницу. Подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу, выпав из окна школы. Учитель закончила урок русского языка и литературы и вместе с шестиклассниками находилась в кабинете. Ребенок выпал из окна пятого этажа на их глазах. В результате пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Сочи ребенок получил тяжелые травмы, упав в лестничный проем.