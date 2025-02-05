Альянс по защите детей в цифровой среде наградит лучших киберспециалистов

Стартовал прием заявок на премию Альянса по защите детей в цифровой среде «За безопасное цифровое детство» 2025 года. В конкурсе могут принять участие все, кто занимается просветительской деятельностью в области цифровой грамотности и безопасности несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщили организаторы премии.

Премия предусматривает четыре номинации: «Уроки безопасности в сети», «Цифровая безопасность семьи», «Будущее интернета» и «Лучший проект экспертного сообщества».

На номинацию «Уроки безопасности в Сети» могут претендовать преподаватели среднеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений, работающие над образовательными проектами по цифровой грамотности.

Также предусмотрен специальный приз от информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум».

В номинации «Цифровая безопасность семьи» будут рассматриваться проекты, созданные родителями и другими членами семьи, направленные на воспитание навыков безопасного общения в сети.

Номинация «Будущее Интернета» ориентирована на подростков в возрасте от 10 до 18 лет, которые создают проекты по профилактике и борьбе с кибербуллингом, цифровой зависимостью, деструктивным контентом и другими явлениями.

В свою очередь, в номинации «Лучший проект экспертного сообщества» могут принять участие организации, работающие над проектами по защите детей в интернете.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова отметила, что в условиях стремительно развивающихся технологий задача обеспечить безопасное цифровое пространство для детей становится особенно актуальной.

«Премия Альянса по защите детей в цифровой среде дает важную возможность поддержать лучшие практики и инициативы, направленные на защиту детей и молодежи от цифровых угроз. Это важный шаг на пути к созданию безопасного будущего для подрастающего поколения», — заявила она.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова назвала конкурс важным индикатором роста осведомленности и активности в вопросах цифровой безопасности.

Материалы, включая анкету участника, принимаются до 3 марта.

Победителей наградят 2 апреля на V Молодежном цифровом форуме.