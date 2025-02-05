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В Петербурге блокадница лишилась 13 млн рублей, поверив в уголовное дело

78.ru: в Петербурге мошенники выманили у блокадницы 13 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Петербурга отдала все накопления мошенникам, которые запугивали ее уголовным делом. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 83-летняя петербурженка, женщина сообщила, что в течение десяти дней с ней связывались неизвестные, которые представлялись сотрудниками компании-провайдера, а затем — военной прокуратуры.

Запугав пенсионерку несуществующим уголовным преследованием, они убедили ее передать накопления курьерам, якобы для перевода их на безопасный счет. В общей сложности потерпевшая передала аферистам 13,3 млн рублей. Преступников разыскивает полиция.

До этого сообщалось, что мошенник из Курска выдал себя за девушку и выманил у инвалида 268 тысяч рублей. Обвиняемый создал в социальной сети страницу от имени девушки и познакомился в сети с 20-летним местным жителем. За месяц общения потерпевший, который является инвалидом, перевел «девушке» 268 тыс. рублей. Получив отказ на очередную просьбу прислать ещё денег, злоумышленник создал еще одну страницу и от имени мужчины. Под угрозой применения насилия он стал требовать передать ему 130 тыс. рублей, якобы за распространение интимных фото знакомой, с которой потерпевший переписывался.

Ранее пенсионер из Ангарска лишился машины и почти 10 млн рублей из-за мошенников.

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