В Новосибирске школьник-инвалид попал в больницу после конфликта с уборщицей

Мать новосибирского школьника обвинила уборщицу в травмировании сына, у ребенка подозревают переломы ребер. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел 4 февраля в школе в Заельцовском районе города. По словам матери пострадавшего четвероклассника, дети бегали на перемене, чем вызвали недовольство уборщицы, которая мыла полы. Женщина сделала нескольким из них замечания, а 11-летнего мальчика толкнула, он упал на кафельный пол и сильно ударился.

«Сына увезли в больницу, у него растяжение ноги, подозрение на перелом ребер грудной клетки. По данному факту пригласили менеджера клининговой компании в школу, он сказал, что техничку уволили этим же днем», — рассказала мать четвероклассника.

Женщина отметила, что ее сын имеет инвалидность из-за травмы в детстве, мальчик занимается по индивидуальной программе, но посещает некоторые уроки, чтобы социализироваться. Семья школьника обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в школе Хабаровска первоклассник попал в больницу после падения с третьего этажа.