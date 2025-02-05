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Московский суд оштрафовал музыкальный сервис Spotify

Суд в Москве оштрафовал Spotify на 10 млн рублей
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Depositphotos

Судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы признал «Спотифай АБ» (Spotify AB) виновным в повторном нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей», — отмечается в сообщении.

По данным Роскомнадзора, музыкальный сервис Spotify хранит личные данные пользователей из России на серверах ЕС и США.

До этого компанию уже неоднократно штрафовали за отказ локализовать данные россиян на территории РФ. В ноябре 2023 года московский суд наложил штраф на Spotify в размере 6 млн рублей, а в июле 2022 года сервис был оштрафован на 500 тыс. рублей.

До этого журналисты выяснили, что Spotify использует музыку малоизвестных исполнителей, не выплачивая им полагающиеся роялти. В течение многих лет в сети появлялись сообщения о так называемых «призрачных» артистах – музыкантах с миллионами прослушиваний на платформе, чья личность и существование вызывают сомнения. Их треки часто появляются в популярных плейлистах Spotify, созданных внутренними кураторами. Оказалось, что за «призрачными» артистами стоят настоящие музыканты, которые не получают ни славы, ни денег за миллионы прослушиваний из-за махинаций Spotify.

Ранее суд оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент.

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