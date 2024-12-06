Металлоискатель в Нидерландах нашел фрагмент меча викингов X века, пишет Fox News.

Сандер Виссер исследовал сельскохозяйственные угодья около Витмарсума с помощью металлоискателя. Во время осмотра его устройство уловило сигнал, и, выкопав в земле небольшую яму, мужчина обнаружил часть меча, точнее, навершие.

На навершии было украшение с головами диких кабанов — символами силы и мужественности в культуре викингов, а также связанными с боем и защитой.

По словам историка Неллеки Эйссеннаггер-ван дер Плюйм, это первый в своем роде артефакт, который углубляет понимание контактов между Фризией и викингами, что является значимой вехой в исторических исследованиях. Сообщается, что более подробные данные о находке Виссера будут опубликованы в конце 2025 года.

Ранее ученые опровергли стереотип о бесчеловечной жестокости викингов.