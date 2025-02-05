Во Владивостоке неизвестные обстреляли окна жилого дома

Полиция Владивостока устанавливает обстоятельства стрельбы во дворе жилого дома, неизвестные предположительно обстреляли многоэтажку из травматики. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Гризодубовой, неизвестные открыли беспорядочную стрельбу по окнам квартир на первом и втором этажах. По данным kp.ru, с заявлением об этом в дежурную часть полиции Владивостока обратилась женщина, чьей квартире был нанесен материальный ущерб.

По факту произошедшего проводится проверка. Личности стрелков устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге под стражу заключен мужчина, который полтора года преследовал свою бывшую девушку и обстрелял окно ее квартиры. Петербуржец следил за своей бывшей возлюбленной, мужчина подъехал на личном автомобиле к дому женщины и выстрелил в окно ее квартиры. Злоумышленник промахнулся и не попал в бывшую девушку, после нападения она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее россиянка обстреляла машину, которая облила ее водой из лужи.