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Студентка рассказала, что живет с 40 видами аллергии

Daily Mail: британская студентка живет с 40 видами аллергии
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SWNS

Студентка из Англии живет с 40 видами аллергии, пишет Daily Mail.

Хлоя Рэмси, 19-летняя жительница Гэмпшира, рассказала о своей жизни с более чем 40 видами аллергий, которые превращают каждый день в борьбу. Среди них — редкая аллергия на воду, известная как аквагенная крапивница. При контакте с водой кожа Хлои покрывается зудящей сыпью, вызывающей ощущение, будто «по коже ползают муравьи».

«Иногда мне хочется соскоблить кожу ножом», — признается девушка.

Хлоя страдает аллергиями с шестимесячного возраста, но лишь недавно ей поставили диагноз «синдром пищевой пыльцы». Это объясняет большинство ее реакций на продукты, такие как бананы, картофель, клубника, киви, желейные конфеты и даже духи. Однако аллергия на воду остается самой необычной и сложной для понимания.

«Однажды я попала под дождь, ожидая поезда, и к тому времени, как добралась домой, не могла перестать чесаться. Я была похожа на наркоманку», — вспоминает она.

За свою жизнь Хлоя пережила множество опасных для жизни реакций, включая анафилактический шок, который не раз приводил ее в больницу. Чтобы контролировать аллергии, она дважды в месяц делает инъекции, но, по ее словам, они помогают лишь частично.

«Я одна из тех трех процентов, кому это лечение не приносит полного облегчения», — говорит Рэмси.

Несмотря на трудности, девушка старается сохранять оптимизм. Она также ведет таблицу в Excel, чтобы отслеживать свои аллергии, которые могут меняться по степени тяжести.

Ранее женщина осталась с огромными губами из-за аллергии, появившейся во время татуажа.

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