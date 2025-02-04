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Женщина осталась с огромными губами из-за аллергии, появившейся во время татуажа

Daily Mail: губы британки увеличились в несколько раз после аллергии во время татуажа
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Британка осталась с огромными губами из-за аллергической реакции, появившейся во время татуажа, пишет Daily Mail.

Тэш Эванс из Манчестера обратилась в салон красоты, чтобы сделать процедуру, которая должна была придать ее губам более четкий контур и насыщенный оттенок. Однако уже во время сеанса она заметила, что губы начали опухать. К моменту завершения процедуры они увеличились в пять раз по сравнению с обычным размером.

«Я вздрогнула, когда посмотрела на себя в зеркало. Я не могла поверить, что мои губы могут быть такими огромными», — рассказала Тэш.

Родители девушки отреагировали с юмором, а ее парень, увидев Эванс, расхохотался и захлопнул дверь. Отек начал спадать только через два дня, и все это время девушке пришлось носить маску, чтобы скрыть свое лицо.

«Я взяла выходной на работе, потому что не могла выйти на люди с такими губами», — призналась она.

Несмотря на шок, Тэш осталась довольна результатом процедуры после того, как отек окончательно прошел. Она также отметила, что мастер, выполнявший татуаж, оперативно отвечал на ее сообщения и поддерживал ее.

«Люди говорили, что это аллергическая реакция, и советовали ехать в больницу. Но я не стала этого делать, потому что мне не было больно, а в отделении неотложной помощи есть более важные пациенты», — добавила британка.

Ранее врач раскрыла секрет, как сделать красивые губы без уколов и пластики.

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