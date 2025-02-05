Сноубордист из Подмосковья стал вторым на Кубке России

Подмосковный спортсмен взял серебряные медали на этапе Кубка России по сноуборду

Сноубордист из Подмосковья Арсений Томин взял 2 серебряные медали на IV этапе Кубка России в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс смешанная группа», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первое место занял спортсмен из Красноярского края Александр Атылин, а третье — сноубордист из Новосибирской области Даниил Дильман.

В смешанной дисциплине победу также одержал Александр Атылин в паре с Кристиной Пауль. Подмосковный спортсмен Арсений Томин с напарницей из Магаданской области Кристиной Паршиной расположились на второй ступени пьедестала. Третьими стали спортсмены из Ленинградской области Илья Соколов и Софья Соколова.

Первые два этапа Кубка России по сноуборд-кроссу сезона 2024/2025 прошли в конце ноября прошлого года в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Третий этап принимал Красноярск. IV и V этапы проходят в Миассе с 31 января по 6 февраля 2025 года.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».