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Публикация чешского сенатора о повторении блокады Ленинграда оказалась фейком

Чешский сенатор Немцова отвергла приписываемый ей твит о блокаде Ленинграда
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Публикация чешского сенатора Мирославы Немцовой в соцсети X, в которой она призывала повторить блокаду Ленинграда, используя санкции, оказалась фейком. Об этом сама сенатор написала 31 января на своей странице в X.

«Я этого не писала. Это подделка», — написала она.

Несколькими днями ранее в Telegram-канале Miro Del был опубликован пост, в котором отреагировали на публикацию, якобы сделанную Немцовой. В публикации в X она якобы заявила, что нужно повторить блокаду Ленинграда, используя санкции, которые доведут экономику России до истощения.

«Пока мы чтим память жертв холокоста, одновременно наблюдая за геноцидом украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны», — было написано от ее имени.

Публикация, сделанная от имени чешского сенатора, вызвала возмущение в России. На нее отреагировал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов. В Следственном комитете России пообещали дать правовую оценку призывам чешского сенатора.

В то же время некоторые Telegram-каналы обратили внимание на несоответствия в публикации. Длина поста составила более 280 знаков, а такие публикации доступны только пользователям с премиум-аккаунтом, которого у Немцовой нет. Автор Telegram-канала Miro Del c 15 тыс. подписчиков впоследствии извинился за публикацию о Немцовой, заявив, что был введен в заблуждение.

72-летняя Мирослава Немцова — депутат от чешской Гражданской демократической партии (ODS). С 2002 по 2010 год она занимала пост вице-председателя нижней палаты парламента Чехии.

Ранее аналитик Лукас Лейрос заявил, что в словах Немцовой заключается призыв к геноциду россиян.

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