В Росавиации сообщили, что отчет о крушении самолета AZAL носит предварительный характер

Отчет минтранса Казахстана носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах произошедшего. Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.

«Работа комиссии будет продолжена, и выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительный отчет подтверждает, что на воздушном судне были зафиксированы повреждения, полученные в результате внешнего воздействия. Кроме того, в документе отражено, что казахстанские представители идентифицировали посторонние предметы, которые находились в лайнере, а у российской стороны не было возможности их изучить, потому что ей не передали детали для проведения проверки.

Также подтвердилась информация о том, что экипаж самостоятельно выбрал запасной аэродром в Актау, несмотря на предложение российских авиадиспетчеров приземлиться в Махачкале и Минеральных Водах. Кроме того, в отчете подтвердились данные о попадании птиц и взрыве кислородного баллона.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии.

Ранее в Кремле прокомментировали отчет минтранспорта Казахстана по крушению самолета в Актау.