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В Кремле прокомментировали отчет минтранспорта Казахстана по крушению самолета в Актау

Песков: ведомства РФ внимательно изучат отчет минтранспорта Казахстана
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Isa Tazhenbayev/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что российские ведомства с должным вниманием изучат отчет министерства транспорта Казахстана по авиакатастрофе в Актау.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналиста по отчету Казахстана по поводу крушения самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) возле аэропорта Актау, заявив, что отчет является предварительным.

«Наши соответствующие ведомства с должным вниманием будут его (отчет. — «Газета.Ru») изучать. Из администрации президента эту тему комментировать невозможно», — отметил Песков.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии.

Ранее в Баку заявили о публикации в России дезинформации о крушении самолета AZAL.

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