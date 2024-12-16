Москвичка назначила себе контрацептивы и попала в больницу с тромбом и кровью в мокроте

Жительница Подмосковья попала в больницу из-за приема контрацептивов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пациентка из Сергиева Посада обратилась в больницу с воспалением легких. Выяснилось, что причиной произошедшего стал тромб.

Известно, что к такому состоянию 39-летнюю женщину привели контрацептивы, которые она выбрала, не проконсультировавшись с врачом и решив принимать их по «собственной схеме». Спустя несколько недель состояние россиянки ухудшилось, но она предположила, что это ОРВИ, и стала лечиться самостоятельно.

Женщина обратилась к врачам, когда почувствовала боли в груди и заметила кровь в мокроте.

«Пациентка не дотянула до последнего — врачи Сергиево-Посадской больницы растворили ей тромб, победили пневмонию и назначили контрацептивы», – сообщается в публикации.

До этого у пожилой жительницы Британии развилась пневмония из-за того, что она застряла в туалете. Сиделки неправильно посадили пожилую женщину, поэтому она получила серьезные травмы и заболела, спасти ее не удалось.

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