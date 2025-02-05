Литературовед объяснил, почему российская молодежь перестала читать книги

Современные молодые люди читают все меньше, так как проблематика классических произведений слишком далека от них. Школьная программа по литературе во многом построена неверно, из-за чего подростки в 14-15 лет вынуждены изучать очень сложные и максимально неблизкие им книги, объяснил НСН заслуженный учитель России, литературовед Лев Соболев.

Так он прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ, по которым на вопросы по литературе школьного уровня смогли ответить лишь 10% россиян, которым преимущественно от 45 до 59 лет. По мнению Соболева, это верная статистика, но она не учитывает все факторы.

«Содержание третьего закона Ньютона и решение химических уравнений – тоже школьный уровень», — пояснил он.

По мнению литературоведа, сейчас ошибочно считается, что завершивший школу человек должен знать «Евгения Онегина», однако это скорее исключение из правил – как понимание живописи или классической музыки. В необходимый минимум сведений грамотного человека это не входит, убежден эксперт.

Что касается школьников, то они сегодня читают не из интереса, а из страха, так как программа зачастую составлена неверно, считает Соболев. В ней много сложных и непонятных им произведений, хотя «гораздо утешительнее» было бы читать с учащимися 8-9 классов современные рассказы.

«Какое дело современному человеку до Обломова или Чацкого? В школе, в которой я работаю почти 50 лет, у меня всегда был класс с углубленным изучением словесности. Каждый год нужно было придумывать пути, чтобы дети читали», — привел пример литературовед.

В силу своего юного возраста и отдаленности классических текстов от современных школьников они не могут взять их как основу своего духовного багажа, заключил литературовед.

Ученые ранее выяснили, что у читающих людей мозг устроен иначе.