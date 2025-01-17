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У людей, которые много читают, мозг устроен иначе, выяснили ученые

Neuroimage: у много читающих людей другая структура мозга
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Количество людей, читающих для удовольствия, постоянно снижается. Но что это значит для нашего мозга и его эволюции? Международная команда ученых нашла ответы на эти вопросы и выяснила, что структура мозга много читающих людей отличается от структуры мозга тех, кто редко берет в руки книги. Работа опубликована в журнале Neuroimage.

Исследователи проанализировали открытые данные более 1,000 участников и выявили, что у людей с различной частотой чтения имеются различия в анатомии мозга.

Исследования показали, что структура двух регионов в левом полушарии мозга, которые играют ключевую роль в обработке языка, отличается у тех, кто много читает. Это передняя часть височной доли и извилина Гешля, которая связана с слуховой корой. Много читающие люди имели более развитую переднюю часть височной доли в левом полушарии по сравнению с правым.

Интересно, что не только визуальные, но и слуховые процессы могут влиять на способность к чтению. Чтобы связывать буквы с речевыми звуками, необходимо осознавать звуки языка — этот навык, известный как фонологическое осознание, является важной предпосылкой для развития навыков чтения у детей. Исследование показало, что более толстая слуховая кора в левом полушарии коррелирует с лучшими результатами в чтении, что поддерживает гипотезу о том, что хорошее восприятие звуков и их интеграция в слова способствует улучшению чтения. Хотя толщина коры не всегда является определяющим фактором для когнитивных способностей, исследования показали, что для сложных навыков, таких как чтение, она имеет значение.

Структура мозга пластична, и она изменяется с развитием новых навыков. Например, у людей, интенсивно изучающих язык, увеличивается толщина коры в языковых областях мозга. Это подтверждает, что чтение может формировать другую структуру мозга, особенно в областях, связанных с восприятием и пониманием речи.

Чтобы поддерживать здоровье своего мозга, ученые рекомендуют не забывать о чтении и делать это как можно чаще.

Ранее ученые выяснили, каким людям легче справляться с конфликтами.

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