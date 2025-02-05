Россияне стали чаще делать работу частью повседневной жизни

Rambler&Co: у 45% россиян работа отнимает почти все свободное время

Россияне стали чаще делать работу частью своей повседневной жизни, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, 45% россиян тратят практически все свободное время на работу, 9% регулярно жертвуют карьерой ради семьи или отдыха, 23% совмещают работу и свободное время, а 23% строго разделают эти две сферы.

Из тех, кто ставит работу на первое место, 39% рассказали о негативном влиянии на ментальное и физическое здоровье, 30% вынуждены реже общаться с близкими, 16% не могут полноценно отдохнуть, а 15% все реже уделяют время хобби и увлечениям.

Каждый третий (33%) из тех, кто больше уделяет время личной жизни, отказывается от продвижения по карьерной лестнице, 27% не находят времени на обучение и повышение квалификации, 20% не могут увеличить свой доход, а еще 20% жалеют о недостатке общения с коллегами.

Также 34% респондентов считают, что совмещение работы и свободного времени позволяет составлять удобный график, 30% высказали мнение, что фиксированные рабочие часы помогают избежать выгорания, 15% заявили о необходимости четкого разделения времени, а 13% поддерживают удаленный формат работы.

Говоря о личных делах, 8% опрошенных заявили, что не позволяют себе отвлекаться в рабочие часы, 35% уделяют время личным делам, если не сильно загружены, 34% — только по неотложным вопросам, 10% совмещают эти 2 вещи, а 13% успевают делать все сразу.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 января 2025 года. Всего в нем приняли участие 70 590 интернет-пользователей.