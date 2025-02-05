Россиянам объяснили, почему зимой шелушится кожа

В холодное время года многие сталкиваются с проблемой шелушения кожи. Чаще всего это происходит из-за пересушенного воздуха и холода. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Кроме того, по ее словам, на зимний период приходится пик нехватки жирорастворимых витаминов — помимо витамина D, люди часто испытывают дефицит витаминов А и Е, отвечающих за упругость кожи.

«Важно не только восполнять недостаток этих витаминов изнутри, но и применять их наружно. Существуют специальные кремы, обогащенные жирорастворимыми витаминами, которые помогают быстро устранить шелушение и микротрещинки», — сказала специалист.

Она посоветовала наносить крем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы заранее создать защитный барьер, препятствующий негативному воздействию холода на кожу.

Врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» София Белаш до этого говорила, что после прогулки на морозе важно правильно очистить кожу. По ее словам, следует использовать мягкие очищающие средства, которые не содержат спирта и агрессивных ПАВ (например, SLS). Отлично подойдут кремы и молочко для умывания, которые удаляют загрязнения, не нарушая естественный баланс влаги. Кроме того, стоит избегать горячей воды: лучше умываться теплой или прохладной.

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