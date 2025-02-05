Колорист назвала средства, которые помогут быстро замаскировать седину и отросшие корни

Тонирующие спреи для волос помогут быстро замаскировать отросшие корни и скрыть седину. Об этом «Москве 24» рассказала топ-колорист Ирина Третьякова.

Однако она уточнила, что спреи могут запачкать кожу лица и ткань головного убора. По ее словам, можно также нанести тонирующие тени для волос спонжем по линии пробора и зафиксировать их лаком, чтобы они не осыпались.

Желательно, чтобы выбранное оттеночное средство совпадало с цветом волос, однако можно сделать корни и чуть темнее – это визуально придаст прическе объем», — добавила Третьякова.

Колорист отметила, что в линейках профессиональной косметики есть также оттеночные пенки и муссы, которые также помогут замаскировать седину. Их нужно нанести на проблемные места, после чего расчесать волосы и высушить их феном.

Колорист, парикмахер Ольга Веденеева до этого рассказала, что для удачного окрашивания в блонд важно найти хорошего мастера, который специализируется именно на осветлении. По ее словам, до проведения процедуры специалист должен сделать тест на небольшой пряди, чтобы оценить, насколько возможно осветлить волосы и сохранить их качество.

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