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Чиновник из Кемеровской области отправился в колонию на 7 лет за взятку

Замглавы Калтанского городского округа получил 7 лет строгого режима за взятку
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель главы Калтанского городского округа Кемеровской области по строительству Сергей Егоров был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кемеровской области.

«Установлено, что обвиняемый, занимая указанную должность, в апреле 2022 года в ходе встречи с доверенным лицом местного предпринимателя, занимающегося строительством на территории Калтанского городского округа, получил от него взятку в сумме 100 тысяч рублей за выдачу разрешения на строительство здания», — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что в 2023 году Егоров также получил от того же предпринимателя вторую взятку в размере 200 тысяч рублей за помощь в вводе построенного здания в эксплуатацию.

Позднее чиновник стал фигурантом уголовного расследования, на его имущество в размере 3 млн 800 тысяч рублей был наложен арест. По решению суда, Егоров отправился отбывать срок заключения в колонию строгого режима.

Недавно также в Тверском районном суде Москвы вынесли приговор фигурантам дела о даче взятки замглавы администрации Дмитровского округа Московской области Алексею Ионову.
Фигуранты получили по два месяца заключения.

Ранее сообщалось, что дома и на рабочем месте замгубернатора Ростовской области Федотовой проходят обыски.

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