Подросток из Кузбасса лишился 250 тысяч рублей, поверив в выигрыш

В Новокузнецке мошенники выманили у школьника 250 тысяч рублей, деньги мальчик копил на покупку квадроцикла. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные обманули его 15-летнего сына и похитили у него все сбережения. Полицейские выяснили, что подросток копил деньги на покупку квадроцикла, откладывая их на банковскую карту.

Накануне родители приобрели технику, заранее договорившись, что часть затрат сын возместит со своих сбережений. После этого выяснилось, что подросток перечислил все деньги неизвестным.

Школьник рассказал, что нашел в одном из мессенджеров группу, администратор которой предлагал поучаствовать в розыгрыше 200 тысяч рублей, для участия нужно было отправить взнос в размере одной тысячи. Спустя некоторое время подростку сообщили, что он стал победителем, но чтобы получить деньги, необходимо оплатить страховку, пошлину и налог.

После каждого перевода аферисты утверждали, будто денежные средства не поступили, и вынуждали несовершеннолетнего на протяжении двух месяцев делать новые взносы. Общий ущерб составил 250 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее девятилетняя москвичка перевела мошенникам 780 тысяч рублей.