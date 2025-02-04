Рабочий украл у пенсионерки ювелирные украшения на полмиллиона рублей

В Оренбурге рабочий, укравший у пенсионерки драгоценности получил год колонии

В Оренбурге огласили приговор мужчине, который ограбил пенсионерку, когда делал ремонт в ее квартире. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

По данным следствия, иностранец делал ремонт в квартире жительницы Оренбурга, узнав, что хозяйка уезжает в Москву, он попросил ее пустить его пожить в ремонтируемую квартиру, чтобы быстрее закончить строительные работы.

Спустя пару месяцев рабочий вскрыл сейф потерпевшей и украл оттуда ювелирные украшения общей стоимостью более полумиллиона рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о краже, приговором суда ему назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Петербурге неизвестные вынесли деньги из квартиры мужчины, пока тот лечился. Местный житель лежал в больнице, вернувшись в свою квартиру, он заметил, что неизвестный взломал сейф и похитил из него $40 тыс. (более четырех млн рублей). Обнаружив, что денег нет, мужчина обратился в полицию.

Ранее иностранец вынес из квартиры, где делал ремонт, украшения, бутылку виски и тонометр.