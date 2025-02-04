Актер Артем Быстров провел параллели между фильмами «Дурак» и «Брат»

В основе фильмов «Дурак» Юрия Быкова и «Брат» Алексея Балабанова лежит «тяга к справедливости». Об этом в новом выпуске проекта «Телега Online» рассказал актер театра и кино Артем Быстров.

В беседе с ведущими Арсеном Тасалиевым и Михаилом Коневым он затронул темы арт-хаусного кино и 90-х в кинокартинах, а также рассказал о том, как создавался фильм «Дурак».

«Наш фильм про человека, который способен пойти до конца. На таких дураках все и держится. Он вроде дурак. А с другой стороны посмотреть, так он как бы и герой получается. Это архетип наш, российский, который лежит на печи, а потом полцарства получает за то, что спасает всех, пока никто не может ничего сделать. А он может. Почему? Потому что он дурак, потому что у него логика другая», — сказал он.

Также в ходе беседы актер провел параллели между фильмами «Дурак» и «Брат». По его словам, в обеих картинах поднимаются темы национального героя.

«Герой Бодрова тоже получается дурак по-своему: это для него правильно, это неправильно. Если отстраниться от того, что это культовое кино, герой Бодрова кто? Он убийца, а стал национальным героем. Тут парадокс заложен, возьми другого человека, который будет убивать, и он не будет вызывать какой-то симпатии. Что у героя фильма «Дурак», что у героя Бодрова в основе лежит слово «справедливость», — сказал Быстров.

При этом он отметил, что для европейцев на Международном кинофестивале в Локарно фильм «Дурак» стал откровением и неприкрытой правдой.

«Когда мы прилетели с Юрой Быковым в Швейцарию на кинофестиваль и увидели жизнь людей городка Локарно, где все проходило, как жители были абсолютно спокойны, добрые с открытыми улыбками, я говорю: «Юр, ты посмотри вообще. Какой им «Дурак»? Сдались им наши вообще проблемы?» Но оказалось по-другому», — сказал Быстров.

По его словам, люди из Локарно подключились на все 3 000% и смотрели, и очень долго не отпускали съемочную группу на «вопросах-ответах».

«Для них этот фильм стал, видимо, настолько откровением, неприкрытой, некрасивой правдой, что они забеспокоились за мою жизнь и судьбу, «мол, как ты, старик, после такого фильма выживешь», — сказал актер.