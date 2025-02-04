В Новороссийске трехлетний ребенок проглотил палочку от чупа-чупса

В Новороссийские врачи спасли ребенка с палочкой от леденца в желудке

В Краснодарском крае врачи достали из желудка ребенка палочку от леденца, которую девочка случайно проглотила. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Ребенок был доставлен в городскую больницу Новороссийска с жалобами на затрудненное дыхание. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке трехлетней девочки инородное тело, выяснилось, что она случайно проглотила палочку от чупа-чупса.

«Сложность операции заключалась в том, что любое неосторожное действие при извлечении инородного предмета могло повредить стенки желудка. Используя специальное приспособление в виде «корзинки», медики смогли захватить и извлечь палочку от чупа-чупса в строго вертикальном положении, что было критически важно для успеха процедуры», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Давид Шагинян.

Инородный предмет удалось успешно извлечь, девочка уже выписана на амбулаторное лечение.

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