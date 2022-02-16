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Госавтоинспекция напомнила о ПДД для коров и лошадей

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ГИБДД РФ

В Кабардино-Балкарии около пяти часов утра 28-летний водитель «ВАЗ-2114» врезался в лошадь и скончался от полученных травм. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД и напомнили о правилах выпаса сельскохозяйственных животных.

В соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ погонщики животных приравниваются к водителям и являются непосредственными участниками дорожного движения, отметили в ведомстве. Погонщиком считается любое лицо, ведущее по дорогам скот, стада упряжных, вьючных или верховых животных.

Согласно разделу 25 ПДД, погонщикам запрещается оставлять животных на дороге без надзора, вести их по асфальтированной дороге при наличии иных путей, а также прогонять через дорогу вне специально отведенных мест, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

За нарушение требований погонщику грозит административное наказание по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 800 рублей. Также погонщика могут обязать возмещать ущерб владельцу поврежденного транспортного средства.

Госавтоинспекция призвала владельцев и погонщиков лошадей и сельскохозяйственных животных исключить бесконтрольный выпас на дорогах общего пользования и использовать световозвращающие приспособления для обозначения животных в темное время суток.

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