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Полиция в Бразилии арестовала мужчину, «женатого» на беременной 12-летней девочке

Metropoles: в Бразилии арестовали мужчину, от которого забеременела 12-летняя девочка
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Полиция в Бразилии арестовала мужчину, «женатого» на беременной 12-летней девочке, пишет Metropoles.

В бразильском городе Матупа, штат Мату-Гросу, полиция начала расследование после получения тревожной информации от Совета по опеке. Согласно заявлению, 12-летняя девочка, предположительно, забеременела от взрослого мужчины, с которым она жила как с партнером.

Подозреваемый был задержан и доставлен в полицейский участок для допроса. Ему предъявили обвинение в изнасиловании уязвимого лица. Во время обыска в доме полиция обнаружила на мобильном телефоне мужчины фотографии, подтверждающие его отношения с несовершеннолетней.

Мать девочки также подтвердила факт отношений, заявив, что ее дочь и подозреваемый жили вместе и спали в одной комнате. Женщина призналась, что смирилась с ситуацией, опасаясь, что ее дочь может сбежать из дома.

Ранее стало известно, что в Ираке хотят разрешить мужчинам жениться на девятилетних девочках.

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