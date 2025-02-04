Женщина выпила энергетик во время тренировки и оказалась в реанимации

Американка пережила четыре остановки сердца после употребления энергетического напитка во время тренировки, пишет The Sun.

Джазмин Гарза из Айовы заканчивала тренировку в спортзале со своим бойфрендом Айзеком и выпила энергетик. После этого она почувствовала головокружение и слабость. Вскоре у нее началось носовое кровотечение, после чего американка потеряла сознание и упала на пол, начав биться в судорогах.

Айзек сразу же бросился на помощь и обнаружил, что у Джазмин остановилось сердце, и она перестала дышать. Бойфренд начал делать ей искусственное дыхание, пока ждал прибытия скорой помощи. За время, пока врачи пытались стабилизировать её состояние, сердце Джазмин останавливалось четыре раза.

«Самое долгое время, когда моё сердце не билось, составило около пяти минут», — рассказала Гарза.

Её доставили в больницу, где подключили к системе жизнеобеспечения. Кроме того, у пациентки отказали почки и желудок, а её лёгкие находились в критическом состоянии. Врачи провели множество тестов, но так и не смогли определить точную причину остановки сердца — все анализы показали, что оно в норме.

После двух недель в больнице Джазмин выписали, но врачи до сих пор не могут объяснить, что именно вызвало остановку сердца. Сама женщина считает, что причиной могло стать сочетание энергетического напитка и ранее не диагностированного заболевания сердца.

Она подчёркивает, что энергетик, скорее всего, не был основной причиной, но мог стать катализатором. .

«Я чувствую, что получила второй шанс, и хочу сделать всё возможное, чтобы прожить эту жизнь на полную», — добавила Гарза.

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