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Мышцы женщины «взорвались» из-за слишком частых подтягиваний

LADBible: американка часто подтягивалась и попала в больницу со взорванными мышцами

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Jessica Johnson/TikTok

Американка оказалась в больнице после того, как у нее «взорвались мышцы» из-за слишком частых подтягиваний в спортзале, пишет LADBible.

Джессика Джонсон из Южной Каролины оказалась в больнице после посещения спортзала. Как рассказала американка, она проходила интенсивный курс прокачки тела, в который входили бег, отжимания, приседания и 50 подтягиваний.

После одной из тренировок у Джессики начали болеть и опухать руки, что заставило ее обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у женщины рабдомиолиз — серьезное заболевание, которое возникает в результате разрушения мышечной ткани и выброса вредных веществ в кровь.

Специалисты объяснили, что это состояние развивается после выполнения высокоинтенсивных упражнений в течение короткого времени и может привести к отказу органов. Джонсон решила поделиться своей историей в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Сама американка уверена, что переборщила именно с подтягиваниями.

«Я думала, что я одна из самых здоровых людей, которых я знаю», — прокомментировала Джессика.

Пользователи соцсетей выразили ей свою поддержку и пожелали скорейшего восстановления.

Ранее в США женщина зевнула и оказалась в больнице.

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