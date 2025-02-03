Жена заставила мужа продать почку, украла деньги и сбежала с любовником

Женщина в Индии заставила мужа продать почку, украла деньги и сбежала с любовником, пишет Oddity Central.

Жительница Западной Бенгалии оказалась в центре скандала после того, как обманом заставила своего мужа продать почку на черном рынке, чтобы оплатить образование дочери. Однако вместо того, чтобы использовать деньги по назначению, женщина похитила $11 500 и сбежала с любовником.

По словам пострадавшего, жена месяцами уговаривала его пойти на этот шаг, утверждая, что деньги помогут обеспечить будущее их ребенка. Мужчина, несмотря на незаконность продажи органов в Индии, нашел покупателя и перенес болезненную операцию.

Позже выяснилось, что женщина познакомилась с другим мужчиной через соцсети и планировала бросить семью. Чтобы обеспечить себя деньгами, она решила пойти на обман. После исчезновения жены супруг подал заявление в полицию, которая нашла сбежавшую в другой части страны. Однако, несмотря на мольбы мужа и дочери, она отказалась вернуться и заявила о намерении подать на развод.

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