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В России поезд сбил стадо краснокнижных антилоп

Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкальском крае, идет расследование
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Depositphotos

В Забайкальском крае поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

«Забайкальская железная дорога проводит служебное расследование в связи со случаем наезда поезда на стадо антилоп-дзеренов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время расследования будет дана оценка действиям локомотивной бригады. Также организован дополнительный инструктаж локомотивных бригад по вопросу появления диких животных у железнодорожных путей.

Также подчеркивается, что Забайкальская железная дорога обратится в Даурский заповедник и Минприроды Забайкалья об оперативном обмене информацией о маршрутах миграции дзеренов.

В социальных сетях ранее появилось видео, на котором поезд наезжает на стадо дзеренов и не останавливается.

Дзерен — один из двух представителей антилоп, обитающих в России, и один из немногих видов диких копытных Евразии, сохранивших обширный ареал. Дзерен входит в Красную книгу России. В 2010 году сообщалось, что из Монголии в Забайкалье мигрировали 40 тысяч степных антилоп-дзеренов, повредив 6 км инженерно-оградительных сооружений на российско-монгольской границе.

Ранее Путин заявил о важности сохранения природы России.

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