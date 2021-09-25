Путин заявил о важности сохранения природы России

Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения многообразной природы страны как национального достояния. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«И потому важно, что масштабная, серьезная работа по защите окружающей среды с каждым годом вовлекает в свою орбиту все больше инициативных граждан», — сказал глава государства во время приветственной речи на международном фестивале «День тигра».

Российский лидер выразил надежду, что праздник, посвященный тигру, объединит всех неравнодушных вокруг себя для благородной цели — защитить «хозяина тайги».

Самое мероприятие проходит во Владивостоке, но президент сейчас находится на самоизоляции в своей резиденции в Ново-Огарево.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что в настоящее время срочных мер по сохранению требуют 13 видов животных в России. В список вошли снежный барс, зубр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, сайгак, лошадь Пржевальского, амурский тигр, аргали, дзерен, стерх и белый медведь, а также охотоморские популяции гренландского и серого китов.