Власти Алтая планируют перезагрузку сферы туризма в регионе

Алтай демонстрирует хороший рост в сфере туризма, уверенно удерживая лидерство в Сибирском федеральном округе. Об этом на встрече с главой республики Андреем Турчаком отметил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, регион привлекает все больше гостей, а рост туристического потока наблюдается стабильный. Также Чернышенко отметил эффективную реализацию в Алтае мер поддержки нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Это полностью соответствует задачам, которые ставит Президент Владимир Путин по развитию внутреннего туризма, увеличению его доступности и созданию комфортных условий для путешествий по стране», — приводятся слова вице-премьера на сайте правительства региона.

Отмечается, что в 2024 году республику посетили 2,77 млн туристов, что на 5% больше, чем в 2023 году.

По мнению Турчака, высокая доля теневого сегмента туризма и дефицит квалифицированных кадров стали основными вызовами в развитии регионального туризма. Он подчеркнул, что на Алтае планируется перезагрузка этой сферы.

«С одной стороны, важно создавать современный и конкурентоспособный продукт с едиными подходами и требованиями. С другой стороны, туризм должен приносить реальную пользу жителям и активнее участвовать в социально-экономическом развитии республики», — подчеркнул Турчак.

Так, для легализации турбизнеса на Алтае был дан старт земельной амнистии, которая направлена на увеличение числа зарегистрированных средств размещения и поступление налогов в бюджет.

Кроме того, инфраструктуру туризма планируют улучшить средствами индивидуальной программы развития. Например, планируется развивать придорожный сервис, так как более 80% туристов посещают регион на автомобильном транспорте.

В свою очередь, кадровый вопрос планируется решить развитием системы профессионального образования в рамках федерального проекта Минпросвещения «Профессионалитет».

Отмечается, что на базе Горно-Алтайского политехнического колледжа им. М.З.Гнездилова совместно с курортом Сбера «Манжерок» был создан кластер по направлению «Туризм и сфера услуг», который позволяет студентам участвовать в образовательной программе и проходить производственную практику на курорте, а также получить гарантированное трудоустройство.