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Мужчину приговорили почти к 500 годам тюрьмы за собачьи бои

В США организатор собачьих боев получил 475 лет тюрьмы за жестокость к животным
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Ben Fox/AP

В США 57-летнего жителя штата Джорджия приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными. Об этом сообщает NBC.

Расследование в отношении Винсента Лемарка Баррелла было инициировано в ноябре 2022 года после обращения в правоохранительные органы водителя курьерской компании, обеспокоенного состоянием животных, которых он увидел во дворе одного из домов в округе Полдинг.

Во время проверки полицейские обнаружили на заднем дворе участка Баррелла 107 собак: большинство из них были были закованы в тяжелые цепи. У них не было доступа к воде и корму, многие животные явно имели недостаточный вес.

Ветеринар, осмотревший собак, подтвердил, что у них есть шрамы после боев. У некоторых питомцев были удалены зубы.

У живодера забрали собак и передали их в приют, многие из них обрели новый дом.

Дело Баррелла рассматривал суд и назначил преступнику максимальное из возможных наказаний. Прокурор К. Пагнотта отметил, что этот приговор должен стать сигналом всем, кто одобряет насилие над животными.

Ранее в России призвали ужесточить наказание за содержание хищных животных.

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