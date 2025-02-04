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У терпевшей кашель три месяца пенсионерки нашли в бронхах куриную кость

В Подмосковье врачи спасли пенсионерку с куриной костью в бронхах
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Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье 76-летняя пенсионерка несколько месяцев кашляла и не обращалась за помощью. За это время у нее развился гнойный бронхит и пневмония. Причину воспаления нашли врачи Мытищинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациентку привезли в медицинское учреждение с жалобами на кашель, затрудненное дыхание и боль в грудной клетке с правой стороны. Она пояснила, что симптомы сохраняются уже на протяжении трех месяцев. Все это время пенсионерка думала, что у нее обычный бронхит и занималась самолечением.

Медики провели обследование и обнаружили в бронхах женщины инородное тело.

«С помощью бронхоскопа мы обследовали дыхательные пути пациентки и сразу же провели малоинвазивную операцию по извлечению инородного предмета. Им оказалась куриная косточка размером 1,5 см. Из-за длительного нахождения в организме она покрылась грануляционной тканью и практически вросла в стенку бронха, полностью перекрыв его просвет», — рассказал эндоскопист Максим Щипачев, добавив, что как следствие у пациентки развились гнойный бронхит и пневмония.

После манипуляции пациентку перевели в другое отделение больницы, где она продолжила лечение.

Ранее в Подмосковье школьник случайно проглотил домашнее задание по информатике — его доставали врачи.

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