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В столичном Департаменте информационных технологий рассказали о сервисе «Мои платежи»

Москвичам посоветовали безопасно оплачивать счета за ЖКУ в сервисе «Мои платежи»
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Сервис «Мои платежи» позволяет жителям Москвы быть в курсе новых счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и безопасно оплачивать их без перехода на сторонние ресурсы, рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем столичного Департамента информационных технологий Владимир Новиков.

Сервис доступен на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Отмечается, что его использование позволит быть уверенным в достоверности счетов, в сохранности личных данных и отсутствии вредоносных ссылок или программ.

«Горожане экономят время, используя шаблоны и функцию пакетной оплаты, а также не переживают о своевременности внесения платы за услуги, настроив автоплатежи и уведомления», — приводятся слова Новикова на сайте мэра Москвы.

В Департаменте информационных технологий города Москвы уточнили, что почти половина платежей, совершенных онлайн жителями в городских сервисах, проводится по счетам за ЖКУ. Так, в 2024 году москвичи оплатили более 8,7 млн счетов за ЖКУ на mos.ru и в мобильных приложениях, а за все время — свыше 46 млн.

Отмечается, что сервис находит все неоплаченные счета за ЖКУ при наличии у пользователя стандартной или полной учетной записи на портале mos.ru. При этом в личном кабинете должны быть указаны адрес, код плательщика единого платежного документа (ЕПД) и лицевые счета ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, пользователи могут создать шаблоны, которые сохраняют реквизиты и сумму для проведения регулярного платежа. Они помогут при регулярной оплате услуг, например, по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также в сервисе можно настроить автоплатеж по выставленному счету.

Помимо этого, пользователям доступна функция единовременной (пакетной) оплаты, которая позволит оплатить нужные счета из списка, отметив их галочками. При этом квитанции об оплате сформируются отдельно по каждому счету и будут доступны в разделе «История платежей».

Также в сервисе «Моих платежах» есть возможность оплачивать счета за воду и электричество, выставленные по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями.

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