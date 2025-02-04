Замминистра обороны РФ приняла участие в «Елке желаний»

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева исполнила новогоднее желание школьницы Анны из Ульяновска в рамках акции «Елка желаний», сообщается в Telegram-канале «Минобороны России».

Девочка в своей новогодней открытке написала о желании посетить московский цирк. Благодаря Анне Цивилевой школьница вместе со своей мамой и сестрой посетили Большой Московский цирк.

Перед представлением директор цирка Эдгар Запашный провел для них экскурсию и показал животных, выступающих на арене.

Также девочка побывала на Красной площади, в Центральном доме российской армии, посетила Центральный музей вооруженных сил РФ и национальный центр «Россия».