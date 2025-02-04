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Избили, вынесли на улицу и скрылись: пятеро подростков покалечили мужчину в электричке

В Подмосковье задержали подростков, которые покалечили пассажира электрички
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МВД России

В Подмосковье задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в пригородной электричке. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 29 января в электропоезде, следовавшем из Воскресенка в столицу (Шиферная — Москва). По предварительно информации, группа молодых людей спровоцировала конфликт с 35-летним пассажиром. В итоге подростки избили оппонента до потери сознания. После этого агрессоры вынесли пострадавшего из вагона на станции «Фаустово» и скрылись.

Прохожие нашли мужчину, вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали. Медики установили, что его здоровью причинен тяжкий вред.

«Транспортные полицейские оперативно установили и задержали подозреваемых — двоих молодых людей 2006 года рождения и троих 16-летних подростков», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Ранее в Алтайском крае 81-летнюю женщину высадили из электрички посреди леса.

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