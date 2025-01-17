«Мама плакала»: 81-летнюю пассажирку высадили из электрички посреди леса в Алтайском крае

На Алтае проводница высадила 81-летнюю женщину из электрички посреди леса в мороз

Пожилую пассажирку высадили из электрички посреди леса в Алтайском крае. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным Барнаульской транспортной прокуратуры, 13 января проводница электрички Барнаул — Алейск не позволила 81-летней пенсионерке выйти на нужной станции и высадила ее посреди леса.

Дочь пенсионерки рассказала, что на мать, попросившую выпустить ее на станции Ползуново, «махнули рукой». Несмотря на вежливую просьбу, в нужный момент старушке никто дверь не открыл. Проводница отказалась дернуть стоп-кран и высадила женщину на следующей станции, расположенной в трех километрах от населенного пункта.

«Старенькая мама плакала, просила ее: куда же я пойду в ночь? Бесполезно! Кончилось все тем, что маму эта проводница высадила на следующей станции Лебяжка, буквально в лесу, в полной темноте, одну. И махнула рукой: типа, иди туда, дойдешь до домов», — рассказала дочь пенсионерки.

Женщина провела на морозе два часа и наконец вышла к жилым домам, после чего пенсионерку забрали домой родственники.

Начато служебное расследование, в руководстве Западно-Сибирской железной дороги ситуацию назвали «недопустимой» и пообещали выплатить пассажирке компенсацию за доставленные неудобства.

Ранее в Барнауле водитель автобуса высадил ребенка, которому не хватило пять рублей на проезд.