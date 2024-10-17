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В российском регионе неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО

В Хакасии неизвестные сорвали флаги на кладбище с могил бойцов СВО

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Nikolai Denisov/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные сорвали флаги и повредили флагштоки на городском кладбище Черногорска. Об этом сообщило управление МВД по Республике Хакасия в Telegram-канале.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой в соответствии с действующим законодательством будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что проведение проверки находится под контролем руководства ведомства.

По информации ИА «Хакасия», флаги сняли с могил участников специальной военной операции (СВО). При этом сами могилы не были осквернены.

В сентябре портал «Уфимское Времечко» сообщил, что в Уфе снесли «Аллею возвращения домой», посвященную бойцам СВО. На месте выкорчевали деревья.

Позже прокуратура Башкортостана организовала проверку информации о возможном сносе «Аллеи возвращения домой». Ведомство планировало проверить исполнение земельного и градостроительного законодательства, а также оценить действия ответственных чиновников.

Ранее молодые люди нарисовали свастику на снегу у мемориала воинской славы в Иркутской области.

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