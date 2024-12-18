Белгородец избил пожилую тещу из-за упреков о деньгах и безделье

В Белгороде 42-летний мужчина избил 72-летнюю тещу, которая упрекала его. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пожилая женщина высказывала ранее судимому россиянину упреки из-за того, что он не дает денег на оплату коммунальных услуг и ничего не делает по дому. В ответ мужчина несколько раз ударил пенсионерку рукой в лицо.

После этого женщина самостоятельно вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у нее травмы, которые не повлекли вреда ее здоровью.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по статье о нанесении побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия. Теперь ему грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на тот же срок, либо ареста на срок до шести месяцев.

Ранее красноярец с игрушечным пистолетом избил и ограбил пенсионерку.