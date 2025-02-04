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Захар Прилепин назвал зрелищной постановку «Соборная площадь» в кинопарке «Москино»

Писатель Прилепин: постановку «Соборная площадь» нужно увидеть каждому
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Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Постановку исторического спектакля «Соборная площадь» в кинопарке «Москино» нужно увидеть каждому, рассказал сайту mos.ru писатель Захар Прилепин.

«Постановку нужно увидеть каждому. В этом спектакле происходит синергия жанров и стилей — народный театр с элементами скоморошества переходит в современный танцевальный театр, а затем в классический театр», — сказал он.

В постановке показываются события Смутного времени, рассказывая зрителям об истинных причинах войны между Речью Посполитой и Российским царством.

«Мне было очень интересно увидеть кинопарк «Москино» и эти удивительные декорации», — отметил Прилепин.

Постановку «Соборная площадь» можно увидеть каждые выходные до 23 февраля включительно.

В спектакле принимают участие знаменитые артисты, среди которых Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Леонид Якубович и другие.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. На первом этапе развития в кинопарке построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

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